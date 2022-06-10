В Европарламенте предложили обсудить вопрос о борьбе распространением оспы обезьян

По оценкам ВОЗ, вирус будет распространяться все активнее. Фото: Дмитрий Селезнев

Евродепутат от Франции Анника Бруна обратилась в Еврокомиссию с предложением обсудить проблему расширения географии заболевания оспой обезьян. Об этом сообщает RT.

В своем обращении парламентарий напомнила, что в Европе оспой обезьян инфицировались уже несколько десятков человек, и, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, вирус будет распространяться все активнее.

«Будет ли Еврокомиссия прикладывать больше усилий для борьбы с практиками, способствующими раcпространению оспы обезьян: с незаконной торговлей дикими животными и мясом диких животных, браконьерством и вырубкой лесов в третьих странах?» — спрашивает Бруна у ЕК (цитата по RT).

Кроме того, депутат поинтересовалась, за какие меры выступила бы Еврокомиссия в случае глобальной пандемии этого заболевания.

Бруна также напомнила, что оспа обезьян обычно передается человеку «через прямой контакт с кровью, жидкостями организма или слизистыми оболочками больного животного», а в редких случаях может привести к летальному исходу.

Ранее мы рассказывали, стоит ли жителям Удмуртии бояться обезьяньей оспы и может ли вернуться холера.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

За сутки ковид подтвердился у 21 жителя Удмуртии

Жителю Ижевска дали 2,5 года колонии за наезд на полицейского

100 баллов по ЕГЭ получили 15 выпускников Удмуртии

Красногорский район Удмуртии возглавил Дмитрий Клабуков