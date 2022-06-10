Продажу алкоголя ограничат в Ижевске с 10 по 12 июня

Недобросовестных предпринимателей ждут штрафы в размере до 300 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10, 11 и 12 июня в Ижевске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню России. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в эти дни будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции.

Алкоголь запрещено будет продавать в магазинах, расположенных в местах проведения мероприятий и на прилегающей территории в радиусе 500 метров. На заведения общепита запрет не распространяется.

Недобросовестных предпринимателей ждут штрафы в размере до 300 тысяч рублей.

Как Ижевск будет праздновать День Города и день России, читайте в нашем материале.

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