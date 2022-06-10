В Ижевске появилась инклюзивная детская медиашкола

Новый проект позволит детям реализовать себя и найти профессию Фото: Архив КП

9 июня 2022 года в Ижевске подписано соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в рамках реализации проекта «Инклюзивная детская медиашкола». Обязательства по реализации проекта взяли на себя АНО «Источник», Centre digital & media, Союз всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт» и Ассоциация родителей детей-инвалидов Удмуртской Республики.

Соглашение подписано, началась активная стадия реализация проекта Фото: Архив КП

В рамках соглашения в Ижевске будет создана инклюзивная детская медиашкола, в которой дети с ограниченными возможностями здоровья получат возможность обучаться журналистике по четырем направлениям: печатные и электронные СМИ, радиожурналистика и подкастинг, блогосфера, фото- и видеоконтент.

Идея реализации проекта принадлежит руководителю «АбиАрт» Наталье Крель, она вынашивала ее несколько лет. В январе 2022 года она обратилась к директору Centre digital & media Анастасии Власовой с предложением реализовать уникальную для России задумку силами журналистов и редакторов медиахолдинга.

«Это совершенно новый и непростой для нас проект. Мы не работали с обучением особых детей. Но наши ребята - редактора и журналисты - легко согласились принять в нем участие. И сейчас получают настоящее удовольствие от работы с детьми: все они очень талантливы, открыты знаниям и готовы многое сделать для достижения своей мечты - стать блогером или журналистом», - рассказала Анастасия Власова.

Разработку специальной программы обучения журналистике для детей с ограниченными возможностями здоровья медиакомпания взяла на себя.

Некоторые из ребят уже знакомы с работой над видеопродуктами Фото: Архив КП

В течение месяца до 6 июля 11 детишек от 8 лет и старше будут осваивать теоретическую часть журналистики и выполнять практические занятия под кураторством профессионалов. Преподаватели-волонтеры расскажут о том, как создавать статьи, новости, видео, фото, заметки в блоги, посты в соцсети и многое другое. Все это ребята будут тут же применять на практике. Отметим, что у многих участников первого курса проекта уже есть небольшой опыт в создании контента.

8-летний Ян Матвеев, например, уже создал свой собственный ролик про машинки, которые у него есть. Посмотрев его, взрослые акулы пера и видеоконтента удивленно переспросили: а точно Ян все сделал сам? Сам! Да, еще втайне от мамы, которая увидела уже результат его труда. В команде с Яном будет и Диана, которая не видит, но сможет исполнить мечту и научиться вести и создавать радиоэфир.

В день подписания соглашения для детей провели экскурсию по зданию Centre digital & media Фото: Архив КП

«Для детей это возможность попробовать себя в деле, которое может стать профессией. Сами дети говорят, что для них это «шансище реализовать себя и заниматься любимым делом». Это потрясающий проект, который поможет детям стать не только журналистами, но и фотографами, SMM-редакторами, видеоблогерами и т.д. Они всей душой готовы нести в наш мир добро и позитив», – поделилась председатель совета Ассоциации родителей детей-инвалидов УР Елена Мухаметдинова.

Второй этап проекта будет посвящен созданию участниками своего собственного аудио-, видео- и медиаконтента. Свои работы юные журналисты представят на Вторых международных детских инклюзивных творческих играх, которые пройдут в Ижевске с 21 по 27 августа 2022 года. В очном формате в них примут участие около 1000 детей, в заочном – около 2000. В этом году игры пройдут в 31 номинации по 8 видам искусства. Одной из номинаций станет журналистика.

11 ребят примут участие в первом курсе проекта Фото: Архив КП

По окончании первого курса проекта «Инклюзивная детская медиашкола», стороны проанализируют итоги работы и, вполне возможно, что этот опыт будет растиражирован среди других регионов страны.

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