Более 400 шахматистов приедут в Удмуртию на Кубок Корпорации «Центр»

Представители трех регионов впервые приедут на турнир в Ижевске Фото: Ильяс Бекмансуров

подпись к фото: Представители трех регионов впервые приедут на турнир в Ижевске

Ижевск готовится к приезду сильнейших шахматистов со все России, которые будут участвовать в Кубке Корпорации «Центр». Напомним, что этот всероссийский турнир проходит в рамках этапа детского Кубка России. На 14 часов 10 июня заявки на участие подали около 400 спортсменов из 22 регионов страны. Впервые в Удмуртию приедут юные шахматисты Камчатки, Вологды и Астрахани.

Кроме этого, в Ижевске сыграют спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийска, Коми, Тюменской, Кировской, Новосибирской и других областей. Самыми многочисленными делегациями станут команды из Пермского края и Свердловской области.

Удмуртию на Кубке Корпорации «Центр» представят более 200 шахматистов, больше всего участников приедет из Малой Пурги. Будем болеть за наших ребят!

11 июня – день заезда участников, а уже 12 июня, в День независимости России и День рождения Ижевска, пройдет церемония официального открытия турнира. И начнется интеллектуальное сражение, которое продлится целую неделю. Также в рамках кубка Корпорации «Центр» пройдут опен- и блицтурнир для взрослых.

Награждение 30 победителей и призеров пройдет 18 июня на торжественном закрытии турнира. Героям соревнований вручат кубки, медали и грамоты, а также денежные призы и ценные подарки. Ну а кто-то из ребят, набрав нужное количество баллов приблизится к финалу детского Кубка России.

Регистрация на участие в турнире завершится в 24 часа 10 июня. Вполне вероятно, что окончательное количество шахматистов будет еще больше.

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