Жителя Ижевска подозревают в краже 7 тысяч рублей из храма

Мужчина заходил в храм в медицинской маске. Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии

В Ижевске полицейские задержали подозреваемого в двух кражах из ящика для пожертвований в одном городских храмов на общую сумму более 7 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, им оказался 36-летний ранее судимый местный житель.

«В отношении подозреваемого, уже возместившего причиненный храму ущерб, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - говорится в сообщении.

Мужчину задержали «по горячим следам» 8 июня, когда он тайно похитил из ящика 50 рублей. На месте преступления полицейские обнаружили отпечатки пальцев, по которым была установлена личность подозреваемого. Благодаря записям с камер видеонаблюдения правоохранители установили его причастность к аналогичной краже в январе 2022 года – тогда он похитил из того же ящика 7 тысяч рублей.

«В обоих случаях он заходил в храм в медицинской маске», - отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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