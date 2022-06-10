Гороскоп на 11 июня: Козерогов ждет бурная ночь любви, а Стрельцам стоит обращать внимание на мелочи

Козерогов ожидает умопомрачительный романтический вечер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ОВЕН

Вы окажетесь в плену иллюзий. Стоит сбросить розовые очки и трезво оценить ситуацию.

ТЕЛЕЦ

Ваша душа просит тишины и спокойствия, но ни того, ни другого, к сожалению, не будет. Довольно сумбурный и даже немного мрачный денек.

БЛИЗНЕЦЫ

Не пренебрегайте советами друзей и коллег – ко многим из них действительно стоит прислушаться. Одиноких Близнецов могут неожиданно пригласить на свидание (впрочем, и не одиноких тоже).

РАК

Очень многое будет зависеть от вашей смелости и решительности. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения – и тогда день пройдет просто прекрасно.

ЛЕВ

Не торопитесь с принятием решений, даже самых незначительных. Тщательно обдумывайте каждый свой шаг. Вечером вы почувствуете мощный прилив сил.

ДЕВА

Сегодня вы способны завестись из-за любой мелочи и в порыве ярости наделать большое количество серьезных ошибок. Держите эмоции под контролем.

ВЕСЫ

Крайне не рекомендуется опаздывать куда бы то ни было. На личном фронте все тихо, однако звезды прямо указывают на то, что это затишье перед бурей.

СКОРПИОН

Есть вероятность получить горький, но бесценный опыт. Не самый благоприятный день для общения и занятий спортом.

СТРЕЛЕЦ

Стоит обращать больше внимания на мелочи – именно из них в итоге и складывается общая картина дня. На личном фронте Вас будет бросать то в жар, то в холод. Неопределенность в личной жизни может оказать негативное влияние на многие другие сферы.

КОЗЕРОГ

Прекрасный день. Звезды намекают, что отдохнете вы хорошо и весьма разнообразно. На десерт вас ожидает умопомрачительный романтический вечер, плавно перетекающий в по-настоящему бурную ночь любви.

ВОДОЛЕЙ

День будет состоять из невероятных совпадений. Не бойтесь слушать свою интуицию и больше доверяйте людям.

РЫБЫ

Высока вероятность разрыва с любимым человеком. Если вам кажется, что ничего не предвещает беды – поверьте, вам лишь кажется.

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