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Общество11 июня 2022 4:51

11 июня в Ижевске +22°С и небольшие дожди

«Комсомолка» расскажет о погоде на день
Софья Лямина
Выходя из дома, не забудьте взять с собой зонт

Выходя из дома, не забудьте взять с собой зонт

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, ижевчане! Сегодня суббота, 11 июня. Пока вы начинаете выходной день, «Комсомолка» расскажет о погоде на предстоящие сутки.

По данным Гидрометцентра Удмуртии, днем будет переменная облачность, а местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха окажется в пределах +17..+22 °С, ветер северо-западный 8-13 м/с.

Ночью также ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура воздуха опустится до 12-14 °С.

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