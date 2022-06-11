Косметолог рассказала, как подобрать SPF-защиту

Необходимо читать состав крема Фото: Архив «КП» в Ижевске

Дерматолог, косметолог Ирина Котова рассказала RT о том, как правильно подобрать солнцезащитный крем в городских условиях. По ее словам, все зависит от фототипа кожи, который определяет количество пигмента.

Так, например, светлокожим и тем, кто не умеет защищаться от солнца, нужен SPF 50 в условиях города. «А темноволосым и тем, кто легко загорает, в условиях города достаточно и SPF 20», — рассказала дерматолог.

Кроме того, при использовании SPF защиты косметолог также рекомендовала смотреть УФ-индекс (показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения). Так, если он высокий, то необходимо обязательно наносить фотозащиту. «Если облачно и УФ-индекс небольшой, можно не наносить либо будет достаточно SPF 10-15. Как правило, это уже есть в кремах или в декоративной косметике», — объяснила врач.

Ирина Котова отметила, что при выборе защиты для лица стоит «опираться на основу средства в зависимости от типа кожи». Необходимо проверять, от каких лучей защищает крем, а также наличие антиоксидантов и витаминов A, E, C. Крем с таким составом гарантирует максимально хорошую защиту.

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