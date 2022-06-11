Шахматисты из Ижевска победили во всероссийском турнире «Дебют»

Ребята из Лицея №41 привезли в Удмуртию первое место. Фото: Светлана Дерябина

Всероссийский турнир «Дебют» ежегодно проходит в рамках проекта «Шахматы в школе». Состязания организуют Федерация шахмат России и благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

В настоящее время проект реализуется в 17 регионов России, команды которых и соревнуются на турнире. От каждого субъекта в поселок Ольгинку Краснодарского края приехали 4 юных шахматиста 2013 года рождения и младше. Удмуртию на турнире представляли победители республиканского турнира «Дебют» из Лицея №41: Никита Пенкин, Борис Кононов, Кирилл Егоров и Юлия Кочурова.

«Борьба была упорная, но наши ребята выступили отлично. Кирилл Егоров за время турнира не проиграл ни одной партии, остальные мальчики тоже заняли призовые места на своих досках», - рассказала тренер команды Светлана Дерябина.

А еще ребята смогли на сеансе одновременной игры сразиться с международным гроссмейстером, старшим тренером женской сборной России по шахматам Сергеем Рублевским. В этом сеансе был отмечен Никита Пенкин.

Кроме игр, организаторы предусмотрели и большую развлекательную программу, так что ребята вернулись полные впечатлений и эмоций.

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