Жители дома на улице Гагарина в Ижевске организовали День двора

В этом году дому исполняется 55 лет, а району – 60. Фото: администрация города

10 июня в столице Удмуртии начался трехдневный фестиваль «Дни города». Первым мероприятием традиционно стал День двора, в рамках которого жители каждого района организовали на своих придомовых территориях праздник со спортивными и творческими мероприятиями.

Так, в Ленинском районе День двора прошел на территории дома №21 по улице Гагарина. В этом году дому исполняется 55 лет, а району – 60. Гости мероприятия участвовали в турнире по шахматам, играли в настольный теннис, хоккей с метлами и пели песни и частушки.

На празднике с приветственной речью выступил глава администрации Ленинского района Рамиль Гайнуллин. «Много дворовых территорий отмечает этот праздник, но ваш двор известен всему городу. Нет двора, который бы дважды выиграл номинацию по новогоднему оформлению. Без такой дружной атмосферы такие замечательные результаты не достигаются», – отметил Рамиль Гайнуллин.

Так, впервые жители дома №21 поучаствовали в конкурсе «Цветущий двор», а затем стали ежегодно принимать участие в конкурсе «Новогодние огни Ижевска». Кроме того, во дворе этого дома играют в хоккей на валенках, проводят Масленицу и День двора.

Активно участвовать в различных мероприятиях жители стали после приезда старшей по дому Елены Тороховой. «Когда мы переехали сюда с семьей, здесь был пустырь. Мы два года понаблюдали за этим и решили, что нужно что-то делать. Начали сплачивать соседей, участвовать в конкурсах, восстанавливать придомовую территорию. Мы подружились не только с соседями нашего дома, но и с жителями соседних домов», – говорит она.

Один из жильцов дома Алексей Тарановский рассказал, что подготовка к этому празднику началась две недели назад. «Организовывали все, шуршали. Стараемся проводить его каждый год. Делаем все своими руками», – отметил он.

Напомним, городской праздник, включающий День двора, День района и День города, впервые состоялся 5 лет назад по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова.

В этом году День города будет проходить в тематике русских народных сказок. О том, куда сходить 12 мая в Ижевске, смотрите в нашей афише.

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