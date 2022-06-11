Гороскоп на 12 июня: Овнам стоит сконцентрироваться на рутинных делах, а Раки должны прекратить критиковать окружающих

Что ждет разные знаки зодиака в воскресенье Фото: Архив «КП» в Ижевске

ОВЕН

Овнам стоит избегать активного общения и сконцентрироваться на рутинных делах. Вы справитесь со всеми важными делами, а к концу дня вам предложат интересный проект.

ТЕЛЕЦ

Звезды рекомендуют воздержаться от посещения банка или другого финансового учреждения. Вам захочется потратить деньги на пустяки, однако стоит сдержать секундный порыв.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов ждут незапланированные рабочие поездки, которые подарят вам бесценный опыт и помогут найти единомышленников. Звезды рекомендуют не упускать этот шанс.

РАК

Сегодня Ракам стоит воздерживаться от стремления судить и критиковать окружающих. Окружающие ценят вашу авторитетность и критическое мышление, однако не всегда стоит осуждать близких.

ЛЕВ

Ваши финансовые дела поправятся – приложенные усилия не пройдут бесследно. Не торопитесь с принятием решений, даже самых незначительных. Тщательно обдумывайте каждый свой шаг.

ДЕВА

Используйте энергию, чтобы пробиться через несколько барьеров и произвести впечатление на кого-то своим умением, открытостью и отличным чувством юмора. Однако не стоит браться за дела, в которых вы не чувствуете уверенности.

ВЕСЫ

Весы встретят много новых и интересных людей. Круг знакомств расширится, однако попадут в него не только приятные люди, но и завистники. Звезды говорят, что у вас хорошо получается бороться с трудностями.

СКОРПИОН

Вам нужно отдохнуть, привести себя и свои мысли в порядок. Проведите вечер в компании близкого человека, который найдет способ зарядить вас энергией.

СТРЕЛЕЦ

Поделитесь своими переживаниями с близкими людьми, они помогут толковым советом. Звезды говорят, что вам нельзя подвергать себя ненужным стрессам и высоким физическим нагрузкам.

КОЗЕРОГ

Самое удачное время для открытого диалога и налаживания отношений на всех фронтах, и на личном – в первую очередь.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям не стоит отказываться от возникших перспектив и возможностей. Звезды говорят, что это шаг вверх для карьеры и увеличения зарплаты.

РЫБЫ

Рыбам стоит провести вечер проведите в кругу близких людей, ведь они нуждаются в вашей поддержке и мудром совете. Обсудите насущные проблемы и не забывайте о приятных аспектах семейной жизни.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

Читайте также:

Тело неизвестной женщины обнаружили после пожара в Ижевске

Косметолог рассказала, как подобрать SPF-защиту