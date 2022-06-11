Актриса Глафира Тарханова показала достопримечательность Удмуртии звездам сериалов «Даешь молодежь» и «Закрытая школа»

В музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске побывала актриса Глафира Тарханова. Фото предоставлено музеем

В музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске побывали актриса Глафира Тарханова с подругами Анжеликой Кашириной, снимавшейся в «Даешь молодежь!», и Евгенией Лозой, игравшей в сериале «Закрытая школа». Этим событием актриса поделилась на своей странице во «ВКонтакте».

Актрисы приехали в Ижевск со спектаклем «Бывшие» (12+), которые проходил 9 июня в ДК «Металлург». Глафире Тархановой понравились прошлые посещения, поэтому в этот раз девушка также решила заехать в усадьбу и уговорила подруг отправиться с ней.

Актрисы у липы времен самого композитора. vk.com, Глафира Тарханова

«Мне так нравится атмосфера дома, ухоженная территория и прекрасные работники музея», – отметила актриса в своих социальных сетях.

Гостьи музея прогулялись по мемориальному дому и цветущему саду, а также обняли липу времен самого композитора и поели вкусные блинчики.

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