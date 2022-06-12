Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Удмуртии Елена Дербилова рассказала о том, за что жители Удмуртии благодарны волонтерам Фото: Ильяс Бекмансуров

12 июня Открытую студию радио «Адам» (104.5 FM, 12+) на Центральной площади Ижевска посетила руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Удмуртии Елена Дербилова. Она поделилась со слушателями хорошим настроением, рассказала про праздники завершения посевной, которые сейчас отмечают на селе, а также напомнила о главных проектах, реализующихся в Удмуртии и Ижевске.

В частности, Елена Дербилова уделила внимание проектам по инициативному бюджетированию и обучению собственников многоквартирных домов. По ее словам, сейчас каждый желающий может прийти на лекции в штаб общественной поддержки и узнать от экспертов в области ЖКХ, как грамотно управлять своим домом и сэкономить бюджет.

Подробно руководитель фракции «Единая России» в Госсовете Удмуртии рассказала и о том, как в республике работают волонтеры.

«В период первой и второй волны пандемии мой кабинет в Государственном Совете был переделан в колл-центр, где принимались заявки от людей, нуждающихся в помощи. И я с большим удовлетворением видела, что к нам приходят работать волонтерами и школьники, и студенты, и люди абсолютно разного возраста. У нас есть и такая замечательная категория как серебряные волонтеры. Отдельно хочется поблагодарить автолюбителей, которые становились автоволонтерами и которые продолжают работать сейчас», – подчеркнула она.

По словам Елены Дербиловой, жители Удмуртии звонили и благодарили автоволонтеров за то, что те помогали врачам даже поздней ночью добираться на вызовы к пациентам.

«Сейчас у нас очень много проходит активностей в рамках акций «Поддержка» и «Медподдержка». В штабе общественной поддержки продолжается раздача продуктовых наборов тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, а также сбор и сортировка гуманитарной помощи. Работы по-прежнему очень много, и это здорово, что в России мы можем объединиться и сплотиться вокруг решения важных задач. И еще здорово, что волонтерство у нас молодеет», – отметила Елена Дербилова.

Волонтером может стать любой желающий. Для этого можно прийти в штаб общественной поддержки или позвонить по номеру 232-800, либо обратиться в региональную общественную приемную «Единой России» в Госсовете Удмуртии.

В заключение Елена Дербилова поздравила жителей Ижевска и Удмуртии с праздником.

«Мои дорогие земляки! Я от всей души поздравляю весь наш многонациональный народ, народ нашей республики, нашей красавицы России, объединенный общей территорией, общей судьбой и историей, с этим замечательным праздником. Праздником нашего патриотизма, праздником мужества и величия нашей Родины. Всем желаю здоровья, благополучия и мирного неба», – сказала руководитель фракции «Единая России» в Госсовете Удмуртии.

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