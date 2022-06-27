«Удмуртнефть» восполняет численность щуки в реках Кама и Вятка

Фото: «Удмуртнефть»

В июне «Удмуртнефть» выпустила почти 25 тысяч мальков щуки в акватории реки Вятка в селе Крымская Слудка и реки Кама в деревне Поваренки.

Все экологические акции проходят под контролем специалистов отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Удмуртской Республике.

«Молодь щуки выращивали в фермерском хозяйстве «Ильинка» в Завьяловском районе. На момент выпуска в реку каждая особь весила в среднем 3 г.», – рассказала Мария Козьмина, ведущий специалист отдела по охране окружающей среды ПАО «Удмуртнефть».

Фото: «Удмуртнефть»

«"Роснефть" и её дочерние общества нацелены на достижение лидерских позиций в экологичности производства и минимизации воздействия на окружающую среду. Защита и восполнение водных биологических ресурсов – один из способов. Это первая в этом году экологическая акция по зарыблению, следующая запланирована на июль. В Нижнекамское и Воткинское водохранилище на р. Кама выпустят более 170 тысяч мальков стерляди. Всего в 2022 планируется выпустить в акваторию рек более 198 тысяч мальков разных видов рыб», – отметил Андрей Топал, генеральный директор ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова.

Информация от партнера