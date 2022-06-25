Кратковременные дожди ожидаются в Ижевске 25 июня

Прогноз погоды в Ижевске на субботу Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на эту субботу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 25 июня в Ижевске ожидается переменная или сплошная облачность.

Температура воздуха днем составит около +23..+25 °С. Вероятны небольшие кратковременные дожди. Скорость северо-западного ветра составит 8-13 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до +11 °С, дождей ночью синоптики не обещают. Ветер изменит направление на северное, его скорость снизится до 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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