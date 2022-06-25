19 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии за минувшие сутки

Ковид-статистика в Удмуртии на субботу, 25 июня Фото: ИВАНОВА Диана

На утро субботы, 25 июня, в Удмуртии зарегистрировали 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе заразились четыре ребенка младше 14 лет и четверо пожилых граждан старше 65 лет. Об этом сообщает республиканский Минздрав на официальной странице «ВКонтакте».

В ковид-центры госпитализировано четверо жителей.

30 человек за сутки выздоровели и выписались.

Летальных случаев за последние сутки не отмечалось.

В общей сложности по состоянию на утро 25 июня в Удмуртии зарегистрирован 167 401 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Из этого числа 163 320 человек выздоровели и 4 047 человек скончались.

Сейчас у 798 человек заболевание протекает в легкой форме, 25 заболевших находится в состоянии средней степени тяжести и 4 – в тяжелом состоянии. Двое пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Прививку против коронавирусной инфекции сделали уже 698 594 жителя региона, 558 710 человек получилм второй компонент вакцины. 166 335 жителей прошли ревакцинацию.

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