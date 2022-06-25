Сосед избил жителя Удмуртии до смерти за то, что он не уследил за домашней птицей

Мужчина бил потерпевшего руками по голове и в область туловища. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР

Сбежавшая домашняя птица стала причиной убийства в селе Мостовое Сарапульского района, об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии

По данным следствия, 23 июня 2022 года 42-летний житель села выполнял в частном домовладении 31-летнего соседа хозяйственные работы и позабыл закрыть дверь птичника. Одна из птиц потерялась, что очень рассердило владельца.

Вечером обвиняемый пришел к своему работнику домой и избил. Удары наносил руками в область тела и по голове. Они были настолько многочисленными, что потерпевший на месте скончался от полученных травм.

По факту обнаружения тела мужчины возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Обвиняемого собираются заключить под стражу.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кратковременные дожди ожидаются в Ижевске 25 июня

19 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии за минувшие сутки

Как прошел рабочий визит Дмитрия Чернышенко в Удмуртию

Финал Всероссийской спартакиады среди школьников по шахматам стартовал в Ижевске