Иномарка загорелась в одном из дворов Ижевска на улице Союзной

Машина загорелась вечером 24 июня. Фото: vk.com/udmurtiya18rus
Вечером пятницы, 24 июня, в сообществе ИГГС «ВКонтакте» появилось фото и видео горящего автомобиля. Сообщение гласило, что инцидент произошел в Ижевске на улице Союзной, возле дома № 87.
Очевидцы предположили, что это был поджог, но официально версия не подтвердилась.
Как «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии, сообщение о возгорании легкового автомобиля «Дэу Нексия» действительно поступало – в 21:19. Пожарные прибыли через 3 минуты и к 21:25 полностью ликвидировали горение.
«К прибытию пожарных шел дым из-под капота автомобиля, поврежден моторный отсек на 1 кв. м. Предварительная причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», – рассказали в пресс-службе ведомства.
То есть, причиной предварительно считают короткое замыкание электрооборудования в моторном отсеке, возможно, проверка покажет что-то еще.
Напомним, в начале недели в Ижевске вспыхнул фургон. Владелец которого решил вскипятить чай на газовой плитке, которую установил в салоне.
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