Гороскоп на 26 июня: у Львов проснется охотничий инстинкт, а Козероги купят ерунду

Прогноз на воскресенье для всех знаков Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОВЕН

Что-то романтическое готовит вам этот день. Но обойдитесь без алкоголя, иначе все может пойти наперекосяк.

ТЕЛЕЦ

Внезапно появится тяга к приключениям. Умерьте свой пыл, время неблагоприятное для рискованных решений.

БЛИЗНЕЦЫ

Старые знакомые могут внезапно напроситься к вам в гости. Будьте гостеприимны, они принесут хорошие новости.

РАК

Есть опасность потерять что-то очень ценное. Постарайтесь быть внимательнее, а лучше оставайтесь дома. Вы немного рассеянны сегодня.

ЛЕВ

У львов разгорится охотничий инстинкт, захочется куда-то поехать, что-то поймать. Что ж, это ваш день, но попробуйте ограничиться поимкой колбасы в магазине.

ДЕВА

Ваши родные и близкие соскучились по вашему вниманию. Кто-то из знакомых может позвать вас к себе к гости. Сложно уделить время всем, но вы постарайтесь.

ВЕСЫ

Вы сегодня как в тумане. Вам следует избегать сложных задач и задач требующих высокой концентрации. Но к вечеру туман рассеется.

СКОРПИОН

Спокойствие, только спокойствие. Не накручивайте себя и своих близких, все проблемы только в голове. Лучше займитесь чем-то монотонным, например, прополите грядки на даче.

СТРЕЛЕЦ

Люди вокруг вас будут чувствовать напряжение. Звезды настоятельно советуют вам избегать споров и конфликтов. Да, вы вероятно будете чувствовать свою правоту, но лучше вернитесь к вопросу как-нибудь потом.

КОЗЕРОГ

Сегодня вы можете купить что-то ненужное, будьте внимательны и не ведитесь на уловки. Но если уже купили, то не переживайте, рано или поздно и для этой ерунды найдется применение.

ВОДОЛЕЙ

Верьте своей интуиции сегодня, она Вас не подведет. Это идеальное время, чтобы обдумать ваши новые планы, принять для себя важные решения.

РЫБЫ

Уделите время себе любимым. Прогуляйтесь, съешьте мороженое, посмотрите хороший фильм. Но от экстремальных развлечений лучше воздержаться.

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