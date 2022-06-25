Российские разработчики создали гаджет, позволяющий без навыков играть на музыкальных инструментах

Разработчики утверждают, что технология не имеет в мире аналогов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В России разработан уникальный гаджет, который позволяет человеку без опыта игры на музыкальных инструментах исполнять любое произведение. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы.

Созданы две технологии: для баяна и для синхронной игры с пианино. Разработчики утверждают, что аналогов в мире на данный момент нет.

Устройство подключается к цифровому пианино. Человек выбирает мелодию (загрузить можно любую) и нажимает на клавиши. На каждое нажатие любой из них программа будет подставлять верную ноту.

Память гаджета вмещает до тысячи композиций, также ее можно увеличить. 400 произведений будут загружены изначально.

Возможно, впоследствии появится мобильное приложение с теми же функциями. Оно позволит подключаться к цифровым инструментам и играть на них, не покупая специальное устройство.

Применяться технология может как в сфере отдыха и развлечений, так и центрах реабилитации для людей, перенесших нарушения работы мозга. Представят разработку на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2022».

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