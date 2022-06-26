До +20 °С обещают в Ижевске 26 июня

26 июня обещают усиление ветра до 17 м/с. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии день пройдет без осадков. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +18…+20 °С. Ветер северный 9-14 м/с. Ожидается усиление северного ветра до 17 м/с.

Ночью преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +10…+12 °С.

Хорошего вам дня!

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