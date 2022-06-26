4 жителей Удмуртии госпитализировали с коронавирусом за последние сутки

За последние сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Фото: архив

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализировано 4 жителя Удмуртии, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Проведено 1 693 теста на коронавирус, выявлено 18 новых случаев. В числе заболевших 3 детей до 14 лет, 7 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Выздоровел 21 человек, их выписали.

Летальных случаев нет.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 167 419 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.163 341 человек выздоровели. 4 047 человек скончались.

На утро 26 июня 798 человек наблюдается в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 25 пациентов ковид-стационаров находится в состоянии средней степени тяжести. 3 человека — в тяжелом состоянии, из них 1 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 698 594 жителя региона. Из них 558 710 прошли через оба этапа вакцинации. 166 335 жителей республики ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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