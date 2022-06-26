27 июня в Удмуртии ожидается ухудшение погодных условий

В Удмуртии 27 июня ожидают грозы и усиление ветра. Фото: архив

Удмуртский Гидрометцентр сообщает, что днем и вечером 27 июня местами по территории республики ожидаются грозы, усиление ветра с порывами до 15-17 м/с.

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