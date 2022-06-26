В Удмуртии женщине, убившей ножом свою подругу, увеличили срок с 4 до 6 лет

Изначально суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы. Фото: архив

Верховный суд Удмуртии увеличил наказание жительнице республике за причинение тяжкого вреда здоровью, который повлек за собой смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Было установлено, что осужденная в феврале 2022 года, находясь у себя дома, нанесла удар ножом своей подруге. Причиной стала личная неприязнь. Нанесенные раны оказались смертельными для потерпевшей.

Изначально суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы. Но обвинителю это наказание показалось мягким. Он подал апелляцию в Верховный суд Удмуртской Республики.

Суд рассмотрел апелляцию и усилил наказание до 6 лет лишения свободы.

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