Какие супы можно готовить летом?

Окрошку можно сделать не с картофелем, а с топинамбуром, который понижает уровень глюкозы в крови. Фото: архив

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT поделилась секретами приготовления летних полезных супов.

По словам эксперта, в летних супчиках много витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, которые так необходимы организму для борьбы с солнечным излучением.

«В жару подойдёт ботвинник, свекольник. Кроме того, свёкла — профилактическое средство от повышения давления, поскольку в ней содержатся минеральные соли, калий и магний», — рассказала Соломатина.

Специалист подчеркнула, что в холодных супах можно использовать молодую крапиву, но не увлекайтесь, так как ее переизбыток может сгущать кровь.

Также можно приготовить суп из щавеля и ревеня, но помните, что щавель можно употреблять в небольших количествах, если у человека есть склонность к подагре и образованию камней в почках.

«Окрошку можно сделать не с картофелем, а с топинамбуром, который понижает уровень глюкозы в крови. Можно приготовить на квасе, кефире или любом кисломолочном напитке», — заявила диетолог.

Кроме того врач объяснила, что супы не нужно употреблять прямо из холодильника, так как холодные продукты не усваиваются организмом. Будет хорошо, если блюдо будет комнатной температуры.

Специалист отметила, что летом многие ставят себе цель — похудеть, в этой ситуации тоже полезны летние супы. Они подарят вам чувство сытости, но при этом вы не будете набирать вес.

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