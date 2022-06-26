Гороскоп на 27 июня: на Близнецов откроют охоту, Овнов может замучить совесть, а Девы могут потерять голову

Астрпрогноз на день для всех знаков зодиака. Фото: архив

ОВЕН

Овны, сегодня вам стоит доделать то, что вы не успели сделать на выходных, чтобы ваша совесть вас не замучила.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, если у вас выдались бурные выходные, то сегодня стоит немного отдохнуть. Займитесь тем, что вас успокаивает.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, вы сегодня на редкость общительны. Ваше дружелюбие кого-то очень сильно впечатлит. Осторожно, Близнецы, на вас уже открыта охота.

РАК

Раки, сегодня есть вероятность попасть в эпицентр конфликта между друзьями. Постарайтесь урегулировать все так, чтобы все остались довольны.

ЛЕВ

Львы, сегодня вам не стоит осуждать поступки других, дабы не спровоцировать нелицеприятные слухи о себе.

ДЕВА

Девы, вас закружит настоящий любовный вихрь. Ох, Девы, от таких чувств можно потерять голову и сердце.

ВЕСЫ

Весы, сегодня в вас проснется настоящий ленивец. Любое дело будет для вас непосильным. Что ж Весы, это определенно знак с небес, что вам пора отдохнуть.

СКОРПИОН

Скорпионы, будьте внимательны к своему телефону. Сегодня вы будете его терять повсюду. Не исключено, что в конечном итоге кто-то захочет забрать его себе.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, сегодня вам может поступить одно очень заманчивое предложение. Не спешите принимать решение сразу, пусть инициатор немного поволнуется.

КОЗЕРОГИ

Козероги, сегодня вас могут взять на слабо. Но постарайтесь не вестись на провокации, это может вам стоить здоровья.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, сегодня отличный день для приобретения чего-то желанного. Не отказывайте себе в этом удовольствии.

РЫБЫ

Рыбы, ваш питомец сегодня будет требовать от вас гораздо больше внимания чем обычно. Не переживайте, с ним все хорошо, он просто очень скучает по вам.

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