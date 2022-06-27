27-летняя девушка и 6-летний ребенок пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Ижевске

Авария произошла на перекрестке улиц Удмуртской и Лихвинцева. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 26 июня, на перекрестке улиц Удмуртской и Лихвинцева в Ижевске произошла дорожная авария с тремя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 15:30 пьяный 28-летний водитель автомобиля Mitsubishi на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю KIA под управлением 32-летнего мужчины и совершил с ним столкновение.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«На автомобиле «Митсубиси» были установлены стекла, светопропускаемость которых не соответствует нормативным требованиям, что подвергает опасности участников дорожного движения», – отметили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали водитель Mitsubishi и его пассажиры – 6-летняя девочка и 27-летняя девушка, все они получили травмы.

На нетрезвого водителя составлены административные материалы. Авто поместили на спецстоянку.

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