Обучение технологиям бережливого производства прошло на «Ижстали»

Фото: «Ижсталь»

На базе завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») проведено обучение специалистов по совершенствованию производственных систем предприятий «Мечела». Обучение организовано в рамках внедрения принципов бережливого производства.

Фото: «Ижсталь»

Обучение было посвящено применению на практике методов SMED, которые минимизируют потери времени на переналадку оборудования за счет сокращения непроизводительных операций и выполнения большего объема работ на стадии подготовки. Для этого модифицируют оснастку оборудования, оптимизируют логистику.

Фото: «Ижсталь»

Теоретическая часть включала в себя просмотр учебного видеосюжета о ремонте на стане 250 «Ижстали» (перевалке клетей), затем участники обучения выявляли потери времени и их причины и давали предложения, как этого избежать, используя принципы SMED. В практической части они ознакомились с организацией рабочего процесса на стане 250 и получили возможность реализовать свои предложения непосредственно в цехе.

Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

«В ходе обучения специалисты предприятий «Мечела», помимо новых знаний, приобрели практические навыки применения инструментов SMED. Подходы и способы сокращения времени на перевалку клетей будут применяться не только на стане 250, но и в других подразделениях «Ижстали», – отметил Алексей Гисс, директор управления операционной деятельности ПАО «Ижсталь».

Информация от партнера.