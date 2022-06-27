За первый квартал 2022 года жители Удмуртии потратили на алкоголь 5,2 млрд рублей

За первые три месяца 2022 года жители Удмуртии потратили на алкоголь и пиво 5,2 млрд рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

За первые три месяца 2022 года жители Удмуртии потратили на алкоголь и пиво 5,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 2,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Удмуртстат.

В среднем же за первый квартал 2022 года каждый житель республики, включая детей, трезвенников и кормящих матерей, потратил на эти цели 3,5 тысячи рублей.

Доля алкогольной продукции в общем объеме розничной торговли в регионе составила 7,3%.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомой парикмахерши

В Удмуртии опрокинулась переполненная легковушка, пострадал годовалый ребенок

58-летнего жителя Ижевска оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Глава Удмуртии о качестве покоса травы в Ижевске: «К середине июля у нас будут джунгли»