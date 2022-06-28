Похолодание до +13 градусов ожидается в Ижевске

Центральная площадь Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро! Сегодня, 28 июня, территория Удмуртии будет находиться под влиянием холодного арктического воздуха в тылу циклона. Днем температура воздуха поднимется всего лишь до +13 °С.

Будет переменная облачность, днем местами пройдут небольшие дожди.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с.

По данным Яндекс.Погоды, атмосферное давление составит 751 мм рт. ст., магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний – 3.

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