Почти 4,5 млн рублей похитили у жителя Удмуртии под предлогом розыска мошенников

64-летний житель Завьяловского района перевел мошенникам почти 4,5 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

64-летний житель Завьяловского района перевел мошенникам почти 4,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

Мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то пытается получить незаконный доступ к его счетам. Звонивший убедил гражданина, что банк совместно с правоохранительными органами разыскивает мошенников, а для защиты его средств необходимо перевести деньги на «безопасный счет».

Однако и после перевода средств на указанный счет звонки не прекратились. Мужчину убедили внести дополнительные деньги якобы для установления и задержания злоумышленников.

«Выполнив все указания, потерпевший в общей сложности перевел 4 миллиона 435 тысяч рублей. Из них 1,5 миллиона рублей – личные накопления, 2 миллиона рублей – кредитные денежные средства, остальное – деньги, взятые в долг у знакомых», – говорится в сообщении.

В конце концов «сотрудник банка» перестал выходить на связь. Тогда мужчина и осознал, что он жертва мошенничества.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

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