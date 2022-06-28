Тротуар обустроят возле школы №31 в Ижевске

От многоквартирных домов (ул. Восточная, 5) и до проезда к школе №31 тротуар будет выложен из плитки. Фото: Google Maps

В Ижевске в текущем году обустроят тротуар, ведущий к школе №31. Как сообщает пресс-служба администрации города, жители микрорайона Соцгород неоднократно обращались в муниципалитет с просьбой привести тротуар в нормативное состояние.

«Тротуар будет обустроен уже в этом году. По программе «Пешеходный Ижевск» мы продолжим тротуар от дома № 5 по ул. Восточная до проезда к школе № 31», – отметил председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев в ходе выездного совещания 27 июня (цитата по пресс-службе муниципалитета).

Отмечается, что от многоквартирных домов (ул. Восточная, 5) и до проезда к школе №31 тротуар будет выложен из плитки. Установленное здесь школьное ограждение переделают, а ведущую к школе калитку перенесут ближе к новому тротуару, после чего продолжат строительство до площадки у школы.

Работы планируют завершить до начала нового учебного года.

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