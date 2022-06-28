«Ижсталь» чествует отличников

Фото: «Ижсталь»

Работникам завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел»), чьи дети завершили учебный год на отлично, вручили благодарственные письма.

Фото: «Ижсталь»

42 работника завода получили благодарственные письма от руководства и профсоюзного комитета завода за примерное воспитание детей, окончивших учебный год на одни пятерки. Вместе с благодарностью им вручили денежное вознаграждение, а детям-отличникам – сладкие подарки.

Фото: «Ижсталь»

Ребятам провели экскурсию по цеху производства топоров, где они увидели весь технологический процесс их изготовления.

Фото: «Ижсталь»

«Такие встречи помогают формировать преемственность поколений, которая является важной составляющей коллектива «Ижстали», – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.