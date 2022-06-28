Ввести новые меры поддержки российского автопрома предложили в Госдуме

Сборка автомобиля LADA Vesta на Ижевском автозаводе Фото: Алена Селезнева

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил ввести новые меры поддержки производителей отечественных автомобилей. Как пишет RT, в частности предлагается освободить граждан, приобретающих российские авто, от уплаты транспортного налога на 3 года.

По словам Милонова, в связи с санкционным давлением на Россию отечественный автопром испытывает ряд трудностей. Уход с рынка иностранных компаний по производству ряда комплектующих, а также зарубежных автомобильных марок привел к падению спроса на приобретение новых машин.

Парламентарий добавил, что в текущих условиях у отечественного автопрома «появляется реальный шанс» не только восстановить объемы производства и продаж, но и совершить «качественный рывок» на рынке России и других стран, куда экспортируются российские автомобили.

«В этой связи для стимулирования спроса населения к приобретению новых отечественных автомобилей в условиях санкционной политики предлагаю вам рассмотреть идею о внедрении новых мер государственной поддержки производителей. В частности, россияне — покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года», — говорится в обращении Милонова, которое он направил на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова (цитата по RT).

Депутат пояснил RT, что восстановлению объемов продаж может также способствовать повторное введение программы утилизации старых машин и предоставление субсидий (сертификатов) для покупки нового авто отечественного производства.

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