До 19 градусов тепла ожидается в Ижевске 29 июня

Днем 29 июня в Ижевске ожидаются 17-19 °С и переменная облачность Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Днем 29 июня в Ижевске ожидаются 17-19 °С и переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.

Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление утром составит от 749 мм рт. ст. к вечеру понизится до 747 мм.рт.ст. вечером. Влажность воздуха утром ожидается около 62%, днем 45%, вечером 60%. Магнитное поле спокойное.

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