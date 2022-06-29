Гороскоп на 30 июня: Близнецы смогут прославиться, Раки займутся ремонтом, а Рыбы будут искать выход из лабиринта

Прогноз на четверг для всех знаков Фото: Диля Ахмадишина

ОВЕН

Вы поразите кого-то в самое сердце. Фигурально, конечно, выражаясь. Это может быть как истинная любовь с первого взгляда, так и преклонение перед вашими талантами. Отнеситесь к признаниям в ваш адрес бережно.

ТЕЛЕЦ

Прекрасный день (или вечер, смотря как у вас с работой) для активного, даже экстремального отдыха. Вот сегодня вы можете попробовать все что душе угодно. Но соблюдайте технику безопасности и слушайте инструктора.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вам выпадет случай прославиться. Возможно, у вас возьмут интервью или вы представите общественности какой-то свой проект. Только не задирайте нос – помните, скромность украшает человека.

РАК

Вам предстоит что-то чинить и налаживать. Вероятнее всего, в связи с этим придется пересмотреть ближайшие планы. Но не расстраивайтесь и не ищите тут знаки судьбы – просто вещи имеют свойство ломаться.

ЛЕВ

Сегодня день сулит вам поездки и много общения. Цель может быть разной – от деловых вопросов до банального пополнения домашних запасов продовольствия. В любом случае, сидеть на месте не получится.

ДЕВА

Поберегите здоровье, вы что-то стали часто реагировать на погоду и сильно устаете. Возможно, прошло время пересмотреть рацион и режим активности. И начните уже ложиться спать вовремя. Вот прямо с сегодняшнего вечера.

ВЕСЫ

Вам нужно больше внимания обращать на причинно-следственные связи. Все наши поступки имеют какой-то отголосок в будущем, и об этом следует помнить, когда решаетесь на какой-то серьезный шаг.

СКОРПИОН

Вы решили преодолеть какое-то препятствие, которое вам заведомо не по силам. И ладно бы цель того стоила… Подумайте как следует, действительно ли вы готовы пойти на большие жертвы ради того, чтобы получить такой пустяк.

СТРЕЛЕЦ

Ваши старания оценят по достоинству и вознаградят. Вряд ли это будет что-то материальное, но признание и благодарность от нужных людей вам обеспечены. Подумайте, как этим можно будет воспользоваться в будущем.

КОЗЕРОГ

Внимательно наблюдайте за тем, что происходит вокруг. Нечто важное будет касаться вас или ваших близких. Не обязательно, что это будет что-то плохое, но вовремя заметить и отреагировать соответствующим образом будет полезно.

ВОДОЛЕЙ

Вас опять все достают и дергают, аж стукнуть хочется! Потерпите, скоро вы разберетесь со всеми проблемами и получите несколько дней заслуженного отдыха. А окружающие будут уважать вас еще больше за профессионализм и умение решать нерешаемые задачи.

РЫБЫ

Вам покажется, что вы попали в лабиринт. Вы будете перебирать вариант за вариантом, но все время натыкаться на очередной тупик. Переключитесь на что-то другое, выход найдется сам, как только вы перестанете маниакально его искать.