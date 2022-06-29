Сведения о стоимости работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов для размещения на стендах в лифтах жилых домов Ижевска

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом "ГаДжаРи Групп"» (ООО «ИД "ГаДжаРи Групп"») сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах главы Удмуртской Республики, депутатов Государственного совета Удмуртской Республики седьмого созыва.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов приведена в таблице:

Период размещения – 2 недели

Сведения о стоимости работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов для размещения на мини-стендах у кнопки лифта в жилых домах г. Ижевска:

Период размещения – 2 недели

Сведения об организации:

ООО «Издательский дом "ГаДжаРи Групп"», ИНН 1831156560. Юр. адрес: 426000, УР, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 27а

Тел. +7 (3412) 33-33-90, email: lm@raoko.ru

Агитационные материалы размещаются на условиях 100%-ной предоплаты.

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