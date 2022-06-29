Сделать бесплатным вход в музеи для несовершеннолетних предложили в России

В России предложили сделать бесплатным вход в музеи для детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать бесплатным вход в музеи для детей. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо политолога, которое он направил на имя министра культуры Ольги Любимовой.

В своем обращении Орлов напомнил, что в новой редакции Конституции прописана обязанность государства создавать условия для всестороннего развития детей. Однако сейчас даже крупнейшие музеи Москвы предлагают бесплатное посещение лишь для детей в возрасте до 6-7 лет. Для ребят постарше вход, как правило, платный.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность предоставления гражданам Российской Федерации в возрасте до 18 лет права на бесплатное посещение государственных музеев», — говорится в обращении.

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