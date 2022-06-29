Список «Единой России» на выборах в Госсовет Удмуртии возглавит Александр Бречалов

Александр Бречалов возглавит список партии на выборах в Госсовет республики. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава Удмуртии, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Бречалов возглавит список партии на выборах в Госсовет республики. Соответствующее решение было принято 29 июня на региональной партийной конференции.

В первой тройке также председатели постоянных комиссий Госсовета по образованию и спорту Татьяна Ишматова и Иван Черезов.

По словам Александра Бречалова, сейчас идет разработка народной программы. На данный момент сформирован список из 10,5 тыс. наказов жителей республики, который будет пополняться.

«В основе реализации народной программы прежде всего не отчетность, а реальные изменения. Партия реагирует на все обращения со стороны жителей. Именно поэтому мы создаем «народные чаты» по сопровождению строящихся объектов, а также тех объектов, где производится капитальный ремонт. В этих чатах состоят местные жители, активисты и общественники, депутаты, подрядчики и прежде всего наши кандидаты, которые уже сейчас должны вникать в проблемы и решать их на месте», - рассказал глава региона.

В ходе конференции был утвержден список кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. Его определили по итогам прошедших в конце мая партийных праймериз, в которых приняли участие 300 человек.

«Уже несколько лет список кандидатов от Единой России определяется с учетом предварительного голосования. В нем традиционно присутствуют представители различных категорий населения — социальной сферы, общественных организаций, промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса. Присутствуют как действующие депутаты, так и новые лица»,— отметил замсекретаря регионального отделения партии, председатель регионального парламента Владимир Невоструев.

По словам замсекретаря генсовета «Единой России», руководителя ЦИК партии Александра Сидякина, работа первичных отделений партии в Удмуртии будет переформатирована с целью повысить эффективность привлечения сторонников. Сидякин высоко оценил работу штаба общественной поддержки.

Иван Черезов - российский биатлонист, трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира. В 2020 году он стал депутатом Госсовета республики и возглавил постоянную комиссию по физкультуре, спорту и молодежной политике.

Татьяна Ишматова – депутат Госсовета республики четвертого и шестого созывов, занимала пост заместителя министра нацполитики региона. Является председателем Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», с 2017 года руководит постоянной комиссией Госсовета по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике.

Напомним, в ходе этой же конференции Александр Бречалов был выдвинут партией кандидатом на пост главы региона.

Выборы депутатов Госсовета и главы Удмуртии пройдут 9-11 сентября 2022 года.

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