30 июня в Ижевске тепло, но снова дождь

Как ни крути, а на дворе лето Фото: Ирина БУРЦЕВА

Доброе утро, ижевчане! Четверг, 30 июня, на календаре. Пока вы начинаете очередной будний день, расскажем о погоде на предстоящие сутки.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь и +19 градусов. Ветер северо-западный 4-5 м\с.

Ночью пасмурно, без осадков, +8 градусов, ветер северный 3-4 м\с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 746 мм ртутного столба, относительная влажность 63 %, магнитное поле спокойное.

Добрейшего тебе дня, Ижевск!

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