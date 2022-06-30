30 июня в Ижевске тепло, но снова дождь

Как ни крути, а на дворе лето
Фото: Ирина БУРЦЕВА
Доброе утро, ижевчане! Четверг, 30 июня, на календаре. Пока вы начинаете очередной будний день, расскажем о погоде на предстоящие сутки.
По прогнозам синоптиков, сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь и +19 градусов. Ветер северо-западный 4-5 м\с.
Ночью пасмурно, без осадков, +8 градусов, ветер северный 3-4 м\с.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 746 мм ртутного столба, относительная влажность 63 %, магнитное поле спокойное.
Добрейшего тебе дня, Ижевск!
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