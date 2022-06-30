В Госдуме предложили увеличить не облагаемую налогом сумму матпомощи для работников

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить не облагаемую налогом сумму материальной помощи

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить не облагаемую налогом сумму материальной помощи, которую работодатель оказывает своим сотрудникам. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария, которое он направил на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В обращении народный избранник отметил, что в настоящее время от уплаты подоходного налога освобождается только 4 тысячи рублей от суммы, полученной работником в качестве матпомощи за налоговый период (календарный год).

«В качестве принимаемых мер поддержки граждан в условиях существующей экономической обстановки прошу вас рассмотреть возможность увеличения предела освобождаемой от налогообложения суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, за налоговый период до 15 тыс. рублей, разработав при этом механизм контроля за соблюдением работодателями прав работников на оплату труда», — говорится в обращении депутата.

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