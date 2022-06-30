Телефония специализированного учреждения Удмуртии оказалась в облаке

«Ростелеком» модернизировал телефонную связь в Республиканском клиническом центре психического здоровья. Компания заменила в корпусах ижевского медучреждения телефонные линии, смонтировала телекоммуникационное оборудование и добавила к существующей нумерации больницы 50 новых городских номеров. Доступ к виртуальной АТС получили все медработники.

Облачной телефонией пользуются 230 сотрудников клинического центра. Для связи внутри организации применяется короткая нумерация. Звонки из регистратуры теперь легко перенаправить в разные отделения.

Юрий Каменщиков, главный врач Республиканского клинического центра психического здоровья:

«Нашей телефонной сети более 40 лет, и связь часто пропадала. К тому же персоналу было трудно справляться с большим потоком звонков, а людям — дозваниваться до учреждения. Теперь гражданам стало гораздо проще связаться с нужным специалистом, получить консультацию или узнать о состоянии родственников, которые проходят лечение в стационаре».

Для руководства медучреждения провайдер дополнительно установил IP-телефоны, которые оснащены функциями определения номера и переадресации входящих вызовов на других сотрудников.

Сергей Тульчинский, директор филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком»:

«Раньше нам приходилось неоднократно ремонтировать старые линии, а клиника часто оставалась без связи, поэтому мы решили модернизировать телефонную сеть за счет собственных средств. Теперь у клиента появилась многофункциональная виртуальная АТС с удобной маршрутизацией звонков».

Виртуальную АТС уже выбрали более 2 000 организаций Удмуртской Республики. Сервис позволяет клиентам создавать голосовое меню, настраивать различные сценарии обработки вызовов, пользоваться переадресацией звонков, подключать к системе мобильные номера, вести запись разговоров.

Получить дополнительную информацию об услуге можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании и по номеру 8 800 200 30 00.

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