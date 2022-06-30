Грозы и град ожидаются в Удмуртии в ближайший час

В ближайший час с сохранением до второй половины дня местами по Удмуртии при грозе ожидается град Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайший час с сохранением до второй половины дня местами по Удмуртии при грозе ожидается град. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

«Днем и вечером 1 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы», – добавили в ведомстве.

Жителей призывают быть осторожнее. Для вызова экстренных служб необходимо звонить по номеру 112.

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