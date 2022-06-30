В Киясовском районе Удмуртии утонул 6-летний ребенок

В реке Кырыкмас у деревни Тавзямал Киясовского района утонул 6-летний ребенок. Фото: СУ СКР по УР

Накануне, 29 июня, около 16:00 в реке Кырыкмас у деревни Тавзямал Киясовского района было найдено тело 6-летнего мальчика. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртии, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«По данным следствия, днем 29 июня группа детей во время прогулки в деревне решила искупаться в реке, берег которой не оборудован для купания. Одного из детей во время купания отнесло течение реки, в результате чего он утонул», – говорится в сообщении.

В рамках расследования произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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