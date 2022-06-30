За победу на кибертурнире в Сарапуле боролись 150 спортсменов

«Ростелеком» оказал техническую поддержку Федерации компьютерного спорта Удмуртии в проведении Кубка Сарапула по киберспорту. Провайдер подключил скоростной интернет в сарапульском Дворце культуры «Электрон», где 24 июня прошли онлайн-соревнования.

За победу в дисциплинах FIFA 22 и Counter-Strike: Global Offensive боролись более 150 киберспортсменов из Удмуртии.

Никита Коробейников, капитан сарапульской команды FURIDXSHI:

«Мы рады, что смогли встретиться с сильными противниками и оценить свой уровень подготовки. А стабильный и быстрый интернет помог концентрироваться на игре и думать только о победе».

Связь от «Ростелекома» позволила организаторам кибертурнира транслировать игру в социальных сетях в реальном времени. Видео посмотрели более 10 тысяч болельщиков.

Сергей Тульчинский, директор филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком»:

«Проведение кибертурнира с большим количеством участников и болельщиков — это всегда огромная нагрузка на внутреннюю сеть. Прямые эфиры должны транслироваться в высоком качестве, а игра вестись без зависаний. С технологиями “Ростелекома” можно спокойно проводить онлайн-соревнования любого масштаба, не беспокоясь о технических сбоях».

Михаил Маргасов, президент Федерации киберспорта Удмуртской Республики:

«“Ростелеком” — наш постоянный технический партнер. При его поддержке проводится большинство киберспортивных мероприятий Удмуртии. Специалисты провайдера оснащают интернетом игровые площадки, где нет стабильного доступа в сеть. Мы благодарны компании за качественную связь».

Мероприятие прошло при поддержке администрации города Сарапула.

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