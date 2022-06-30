10 фото со Спартакиады учащихся России по шахматам

Ох, непростыми были шесть дней для шахматистов!

Шахматные баталии в рамках XI летней Спартакиады учащихся России завершились. Напомним, в них приняли участие 13 команд по 4 спортсмена в каждой. Вспомним самые интересные моменты состязаний.

Фото: Амир Закиров

В ходе соревнований было сыграно 148 партий. В самом длинном поединке было сделано 114 ходов, а в результате – ничья.

Фото: Амир Закиров

Самое напряженное противостояние было между Самарской и Ростовской областями. Кроме основного матча, шахматистам пришлось сыграть еще три дополнительных в блиц. Сильнейшего сборные выявляли в течение 5 часов 25 минут!

Фото: Амир Закиров

Сборная Удмуртии впервые играла на Спартакиаде. Это право она получила, как хозяйка турнира. Конечно, было волнительно, ведь соперниками стали сильнейшие в рейтинге команды России!

Фото: Амир Закиров

Сначала наши ребята заняли второе место в группе и вошли в восьмерку финалистов, а затем, обыграв команду Московской области, вышли в плей-офф Спартакиады.

Фото: Амир Закиров

Дольше всех до Ижевска добиралась сборная Бурятии: ребята и тренер провели в дороге 10 часов.

Фото: Амир Закиров

Команда из Татарстана в рейтинге команд, которые отобрались на Спартакиаду, занимала вторую строчку. Но в результате смогли побороться лишь за 5–8-е место.

Фото: Амир Закиров

В итоге в четверку лидеров Спартакиады по шахматам вошли команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии и Самарской области.

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