10 фото со Спартакиады учащихся России по шахматам

Ох, непростыми были шесть дней для шахматистов!
Шахматные баталии в рамках XI летней Спартакиады учащихся России завершились. Напомним, в них приняли участие 13 команд по 4 спортсмена в каждой. Вспомним самые интересные моменты состязаний.
Фото: Амир Закиров
В ходе соревнований было сыграно 148 партий. В самом длинном поединке было сделано 114 ходов, а в результате – ничья.
Фото: Амир Закиров
Самое напряженное противостояние было между Самарской и Ростовской областями. Кроме основного матча, шахматистам пришлось сыграть еще три дополнительных в блиц. Сильнейшего сборные выявляли в течение 5 часов 25 минут!
Фото: Амир Закиров
Сборная Удмуртии впервые играла на Спартакиаде. Это право она получила, как хозяйка турнира. Конечно, было волнительно, ведь соперниками стали сильнейшие в рейтинге команды России!
Фото: Амир Закиров
Сначала наши ребята заняли второе место в группе и вошли в восьмерку финалистов, а затем, обыграв команду Московской области, вышли в плей-офф Спартакиады.
Фото: Амир Закиров
Дольше всех до Ижевска добиралась сборная Бурятии: ребята и тренер провели в дороге 10 часов.
Фото: Амир Закиров
Команда из Татарстана в рейтинге команд, которые отобрались на Спартакиаду, занимала вторую строчку. Но в результате смогли побороться лишь за 5–8-е место.
Фото: Амир Закиров
В итоге в четверку лидеров Спартакиады по шахматам вошли команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии и Самарской области.
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