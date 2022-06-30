Жители Удмуртии подключаются к облачному геймингу

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил новую услугу «Облачные игры GFN», тем самым компания отвечает на интерес пользователей к облачному геймингу, который резко повысился в пандемию.

Современные видеоигры предлагают пользователю изображение и визуальные эффекты высочайшего качества, которое зачастую превосходит кинопродукцию. Обработка сложнейшей компьютерной графики требует мгновенных высокопроизводительных вычислений. В домашних условиях для этого нужен дорогостоящий игровой компьютер с мощной видеокартой. Зато в облачном гейминге основная работа выполняется на удаленных серверах в дата-центрах, а на устройство пользователя передается уже готовая картинка – без дополнительных нагрузок на компьютер.

Новая услуга Tele2 доступна пользователям во всех регионах. Ее можно активировать через личный кабинет абонента, с помощью USSD-команды *437*1#вызов или на странице «Облачные игры GFN». Стоимость услуги «Облачные игры GFN» составляет 1499 рублей в месяц, при этом подписчикам тарифного плана «Игровой» доступна скидка.

«Ростелеком» и Tele2 совместно развивают экосистему сервисов для геймеров, в центре которой находится тариф «Игровой». Теперь опция «Облачные игры GFN» на специальных условиях доступна абонентам Tele2, пользователям домашнего интернета «Ростелекома» и подписчикам на конвергентные тарифы операторов.

Андрей Копытко, директор департамента по развитию контентных сервисов и мобильного информирования Tele2:

«Рынок онлайн-игр значительно вырос в условиях пандемии. Быстрое развитие и усложнение игровых технологий постоянно повышают технические требования к геймерским машинам и их стоимость. Развитие облачного гейминга дает новый уровень свободы и снимает ограничения, связанные с мощностью оборудования пользователя. Подписчики услуги «Облачные игры GFN» могут думать только о достижении высоких результатов в играх – технические условия для этого создадут GFN.RU и Tele2».

По данным исследования компании PWC и GFN.RU, за 2020 год аудитория российских пользователей облачного гейминга выросла в 5,5 раза по сравнению с 2019 годом. Основные стимулы роста этого рынка – популярность онлайн-игр, повышение качества интернета и высокая стоимость игровых ПК.