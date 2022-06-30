Денис Майданов поддержал проект «Голос Удмуртии»

29 июня в Ижевск с рабочим визитом приехал Денис Майданов Фото: Амир Закиров

Накануне, 29 июня, в Ижевск с рабочим визитом приехал первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы России, популярный автор и исполнитель Денис Майданов встретился с организаторами и участниками песенного фестиваля «Голос Удмуртии», (6+), организованного компанией Centre digital & media.

Во время онлайн-презентации проекта Майданов ответил на вопросы участников «Голоса Удмуртии» и победителей конкурса «Голос Ижевска» прошлого года. Также он поделился собственным творческим опытом и дал начинающим музыкантам несколько советов, как пробиться на большую сцену. По его словам, проведение подобных конкурсов важно с точки зрения развития культуры в стране.

Денис Майданов ответил на вопросы участников «Голоса Удмуртии» и победителей конкурса «Голос Ижевска» прошлого года. Фото: Амир Закиров

«Хочу сказать огромное спасибо за «Голос Удмуртии», за этот проект, который разогнался так здорово, что в этом году уже идет по всей республике с отборочными турами в разных городах. Надеюсь, что он станет стартовой площадкой для многих новых музыкантов», – заявил он, призвав отправить заявку на участие в фестивале и пожелав участникам творческих побед.

Отметим, в «Голосе Удмуртии» можно участвовать с песнями не только на русском языке, но и на родном языке исполнителя – удмуртском, башкирском, татарском и других языках. Песни могут быть и авторскими.

«Я вспоминаю свои 16 лет, когда я впервые исполнил песню собственного сочинения на городском конкурсе в Балаково, откуда я родом, и занял почетное третье место. Это дало мне столько сил, что теперь, спустя тридцать лет, я говорю с вами уже в статусе автора-исполнителя российского масштаба. Всё с чего-то начинается, и путь в музыке начинается с достижения той точки, откуда ты можешь прозвучать. Я всегда говорю начинающим исполнителям: сумейте доставить свой материал в то место, откуда он начнет звучать. Вы должны быть услышаны. И «Голос Удмуртии» дает всем такую возможность», - подчеркнул Майданов

29 июня в Ижевск с рабочим визитом приехал Денис Майданов Фото: Амир Закиров

По словам директора компании Centre digital & media Анастасии Власовой, «Голос Ижевска», а теперь и «Голос Удмуртии» стал большим проектом, способным сплотить талантливых исполнителей и авторов песен со всей республики.

«Мы поняли, что наш конкурс буквально меняет судьбы людей. Например, у маленькой Валерии Вышняковой, участницы «Голоса Ижевска», за этот год появился собственный продюсер. У Никиты Завацкого и Полада Ходжаева в два раза выросли гонорары за выступление, а Никита еще и встретил на конкурсе свою любовь, и сейчас это счастливая пара», – поделилась Анастасия Власова.

Напомним, «Голос Удмуртии» стартовал 12 июня. 9 сентября он завершится грандиозным концертом на Центральной площади Ижевска. Заявку можно отправить до 11 августа – на данный момент их поступило уже более 300. Полуфиналы – всего их 8 – пройдут в Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле и Можге.

Номинации фестиваля:

- «Серебряный голос». Лучший исполнитель старше 60 лет

- «Лучший музыкальный коллектив». Лучшее коллективное исполнение (дуэт, трио, группа)

- «Лучшая авторская композиция». Лучший исполнитель, выступающий с собственной авторской песней

- «Лучший женский вокал». Лучшее женское соло-выступление;

- «Лучший мужской вокал». Лучшее мужское соло-выступление;

- «Дети от 6 до 11 лет». Лучший исполнитель среди участников от 6 до 11 лет

- «Дети от 11 до 17 лет». Лучший исполнитель среди участников от 11 до 17 лет

- «Мой родной». Лучшее исполнение на родном языке

Заявку на участие можно оставить на сайте golosudm.ru.

Сроки проведения конкурса: 12.06.22. – 15.09.22. Организатор – ООО «Ижевские Технологии». Полная информация о проекте – на сайте golosudm.ru.

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