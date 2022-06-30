Сборная Удмуртии по шахматам заняла 4 место в Спартакиаде учащихся России

Сборная Удмуртии в числе лучших команд России. Фото: Федерация шахмат Удмуртии

Подведены итоги в шахматном турнире в рамках XI Летней Спартакиады учащихся России. В этом году Удмуртия впервые принимает эти всероссийские соревнования, благодаря чему наши ребята получили возможность сражаться с сильнейшими шахматистами страны.

Да, им пришлось непросто, но они сделали все возможное, чтобы сначала войти в восьмерку лучших, а потом, обыграв шахматистов из Московской области, которые занимают третью строчку в российском рейтинге, вышли в плей-офф.

Финальные поединки турнира были напряженными, и в результате места распределились следующим образом:

1 место – у сборной Москвы. Фото: Федерация шахмат Удмуртии

2 место заняла команда из Самарской области. Фото: Федерация шахмат Удмуртии

Бронзовыми призерами стали шахматисты из Санкт-Петербурга. Фото: Федерация шахмат Удмуртии

Ребята из Ижевска заняли четвертое место, чего другие команды вряд ли от них ожидали – в рейтинге наша сборная была гораздо ниже. Поэтому поражением этот результат назвать никак нельзя.

«Огромная благодарность Министерству спорта РФ и Федерации шахмат России, которые доверили нам проведение всероссийских соревнований. Для ребят это очень важный опыт, который позволит им чувствовать себя более уверенно и двигаться к новым вершинам. Наши ребята - молодцы, им удалось сплотиться в единую команду и показать хороший результат», - поздравил шахматистов Удмуртии исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии Александр Ватлин.

Остальные команды в турнирной таблице заняли:

5 место – Московская область

6 место – Татарстан

7 место – Тюменская область

8 место – Ростовская область

9 место – Новосибирская область

10 место – Республика Бурятия

11 место – Челябинская область

12 место – Тульская область

13 место – Саратовская область