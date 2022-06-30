Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Постараемся привлечь на конкурс «Здоровое село» еще 200 тысяч участников»

Александр Бречалов заявил о планах увеличить количество участников конкурса «Здоровое село» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о планах увеличить количество участников конкурса «Здоровое село», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Мы приняли решение увеличить финансирование на конкурс «Здоровое село» и постараемся привлечь еще 200 000 участников», - сказал он.

Напомним, конкурс «Здоровое село» представляет собой состязание, призванное решать целый ряд задач в социальном развитии села: охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, удовлетворение потребностей сельских жителей в организованном досуге, повышение уровня культурной жизни, поощрение народных инициатив и вовлечение людей в общественную жизнь деревни.

Так, в 2021 году комиссия оценивала конкурсантов по рекордным 27 критериям. Призовой фонд составил 5,4 млн рублей. В своих группах победили МО «Селтинское» (1,5 млн руб.), МО «Карсовайское» (1 млн руб.) и МО «Пазяльское» (Можгинский район, 500 тыс. руб.).

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